В соцсетях не согласны с результатами шоу «Танці з зірками»

В воскресенье, 29 октября, на телеканале «1+1» в финале проекта «Танці з зірками» победу одержала известная украинская певица Наталья Могилевская и ее партнер – хореограф Игорь Кузьменко. Победителей определяли по результатам голосования телезрителей.
За десять лет Могилевская уже в третий раз принимает участие в этом проекте. В предыдущих сезонах шоу Наталья с партнерами занимала лишь вторые места.
«Я пришла на проект для того, чтобы доказать, что все невозможное возможно, – говорит Могилевская. – Ни кризис, ни сложности, ни депрессия, ни лишний вес не помешают вам реализовать свою мечту. И это может сделать каждый. Я благодарна каждому из вас!»
Правда, несмотря на старания 42-летней певицы, не все в интернете согласились с результатами шоу. Многие пользователи отдали победу более достойной, на их взгляд, паре – Наде Дорофеевой и Евгению Коту, которые заняли второе место.
«Дорофеева в миллион раз круче, чувственнее, драматичнее, стильнее», – написала в комментариях расстроенная зрительница.
Более того, зрители уверены в том, что Могилевская не согласилась бы на участие в шоу без гарантированной победы, а весь сценарий шоу был построен для ее триумфа.