ТЕЛЕКРИТИКА

В соцсетях не согласны с результатами шоу «Танці з зірками»

Дуся

В воскресенье, 29 октября, на телеканале «1+1» в финале проекта «Танці з зірками» победу одержала известная украинская певица Наталья Могилевская и ее партнер – хореограф Игорь Кузьменко. Победителей определяли по результатам голосования телезрителей.

Победители шоу «Танці з зірками» Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко

Фото: tsn.ua

Также в финал телешоу попали Ахтем Сеитаблаев с Аленой Шоптенко и Надя Дорофеева с Евгением Котом.

Ахтем Сеитаблаев и Елена Шоптенко

Фото: tsn.ua

Надя Дорофеева и Евгений Кот

Фото: tsn.ua

За десять лет Могилевская уже в третий раз принимает участие в этом проекте. В предыдущих сезонах шоу Наталья с партнерами занимала лишь вторые места.

«Я пришла на проект для того, чтобы доказать, что все невозможное возможно, – говорит Могилевская. – Ни кризис, ни сложности, ни депрессия, ни лишний вес не помешают вам реализовать свою мечту. И это может сделать каждый. Я благодарна каждому из вас!»

Правда, несмотря на старания 42-летней певицы, не все в интернете согласились с результатами шоу. Многие пользователи отдали победу более достойной, на их взгляд, паре – Наде Дорофеевой и Евгению Коту, которые заняли второе место.

«Дорофеева в миллион раз круче, чувственнее, драматичнее, стильнее», – написала в комментариях расстроенная зрительница.

Более того, зрители уверены в том, что Могилевская не согласилась бы на участие в шоу без гарантированной победы, а весь сценарий шоу был построен для ее триумфа.

Как бы там ни было, кто победитель, решать зрителю, но я считаю, что Наталья Могилевская с Игорем Кузьменко действительно старались и заслужили первое место. Жаль только, что редакторы шоу не показали, с каким отрывом в зрительском голосовании Наталья и Игорь победили Надю и Евгения (и победили ли вообще).

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