В соцсетях не согласны с результатами шоу «Танці з зірками»

За десять лет Могилевская уже в третий раз принимает участие в этом проекте. В предыдущих сезонах шоу Наталья с партнерами занимала лишь вторые места.

«Я пришла на проект для того, чтобы доказать, что все невозможное возможно, – говорит Могилевская. – Ни кризис, ни сложности, ни депрессия, ни лишний вес не помешают вам реализовать свою мечту. И это может сделать каждый. Я благодарна каждому из вас!»

Правда, несмотря на старания 42-летней певицы, не все в интернете согласились с результатами шоу. Многие пользователи отдали победу более достойной, на их взгляд, паре – Наде Дорофеевой и Евгению Коту, которые заняли второе место.