В сети набирает обороты скандал вокруг рекламы «Киевской перепички»

Для того чтобы разобраться в ситуации, я решила взять комментарий у Дмитрия.

«Сейчас ситуация такая: моя знакомая фотограф выполняла заказ по фото с моделью Софией, – говорит Раимов. – Я приехал на студию, чтобы у этого же фотографа потом сделать снимок и забрать куратора школы «Свободная», которая у фотографа работает ассистентом. Проходит пару дней – и модель заявляет, что я заказчик. В публичном посте она не отвечает на вопросы, в личной переписке она не такая прям убежденная. Но важно еще другое: на связь больше не выходит, агентство L Models (менеджер Светлана) сегодня по телефону открестилось от модели (хотя, по словам фотографа, именно они ее и дали), появилась страница в Facebook, которая постоянно говорит, что я заказчик (у страницы накручены подписчики)».

Также он добавил, что собирается подавать иск против модели и агентства, а произошедшее считает целенаправленной травлей.

«Сейчас я с адвокатом готовлю иск против модели и агентства (хотя агентство уже говорит, что ни при чем), так как модель София не реагирует на требования убрать неправдивую информацию, – говорит Дмитрий. – Туда приплели меня, школу и включили ботов, фейковые страницы. Это целенаправленная акция. Главный вопрос: модель использовали вслепую или ей заплатили за травлю меня?»

Со страницей «Перепички» на Facebook также не все так однозначно. Сначала они тоже называли Раимова заказчиком проекта, хотя потом открестились, написав, что это была шутка.