ТЕЛЕКРИТИКА

В сети набирает обороты скандал вокруг рекламы «Киевской перепички»

Дуся
Новыми подробностями обрастает история создания в Instagram аккаунта знаменитого фастфуда «Киевская перепичка».
Дуся

У «Киевской перепички» появился аккаунт в Instagram

Сначала одна из моделей «Перепички» пожаловалась на отвратительные подписи под фотографиями и обвинила создателей аккаунта в том, что они использовали ее голову, а обнаженное тело – другого человека.

Фото: facebook.com

Немного позже, не добившись никакого результата, девушка написала второй пост, более гневного содержания. В нем модель назвала Дмитрия Раимова, основателя проекта «Свободная. Образовательная платформа», и фотографа Елену Попову создателями аккаунта и пожаловалась на нежелание выполнить ее просьбу и подписать моделей на фото.

Фото: facebook.com

Вскоре пост прокомментировал Дмитрий Раимов и опроверг свое участие в проекте. Он сообщил, что был совершенно по другим делам в студии, где его видела модель, а обвинения в свой адрес назвал происками конкурентов.

Фото: facebook.com

То же самое подтвердили и на странице «Киевской перепички» в Facebook:

Фото: facebook.com

Для того чтобы разобраться в ситуации, я решила взять комментарий у Дмитрия.

«Сейчас ситуация такая: моя знакомая фотограф выполняла заказ по фото с моделью Софией, – говорит Раимов. – Я приехал на студию, чтобы у этого же фотографа потом сделать снимок и забрать куратора школы «Свободная», которая у фотографа работает ассистентом. Проходит пару дней – и модель заявляет, что я заказчик. В публичном посте она не отвечает на вопросы, в личной переписке она не такая прям убежденная. Но важно еще другое: на связь больше не выходит, агентство L Models (менеджер Светлана) сегодня по телефону открестилось от модели (хотя, по словам фотографа, именно они ее и дали), появилась страница в Facebook, которая постоянно говорит, что я заказчик (у страницы накручены подписчики)».

Также он добавил, что собирается подавать иск против модели и агентства, а произошедшее считает целенаправленной травлей.

«Сейчас я с адвокатом готовлю иск против модели и агентства (хотя агентство уже говорит, что ни при чем), так как модель София не реагирует на требования убрать неправдивую информацию, – говорит Дмитрий. – Туда приплели меня, школу и включили ботов, фейковые страницы. Это целенаправленная акция. Главный вопрос: модель использовали вслепую или ей заплатили за травлю меня?»

Со страницей «Перепички» на Facebook также не все так однозначно. Сначала они тоже называли Раимова заказчиком проекта, хотя потом открестились, написав, что это была шутка.

Фото: facebook.com

Более того, пользователи оставляют негативные комментарии под откровенными постами пекарни, обвиняя ее в сексизме и объективизации женщин. На это администраторы совершенно невозмутимо и по-хамски отвечают: «Собаки гавкають, а караван іде!»

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