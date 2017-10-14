В сети фотографию пьяных американцев сравнили с картиной эпохи Ренессанса

В сети обратили внимание на снимок американской молодой пары из Портленда Джози и Стефа, уснувшей после алкогольной вечеринки. Фотография мгновенно стала мемом среди пользователей Twitter.
Пару сфотографировали, когда они вырубились полураздетыми на диване. Позже Джози выложила фотографию в Twitter с подписью «однажды вечером я адски надралась и отключилась на диване».
one night stef and i got shit faced and passed out on the couch pic.twitter.com/kL38CdhDF7— spaghetiddy (@MeatyOakHair) October 14, 2017
Вскоре снимок опубликовала у себя блогерша с псевдонимом Mdlnwvrs. Она отметила, что приняла изображение за образец живописи Ренессанса.
Реакция пользователей последовала незамедлительно. Многие обитатели Twitter расценили публикацию как подходящий повод продемонстрировать свои способности к художественной обработке изображений.
It is now. #Prisma pic.twitter.com/aCgnzgpzHq— Sharmine Ishak (@sharmineishak) October 15, 2017