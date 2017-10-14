В сети фотографию пьяных американцев сравнили с картиной эпохи Ренессанса

Вскоре снимок опубликовала у себя блогерша с псевдонимом Mdlnwvrs. Она отметила, что приняла изображение за образец живописи Ренессанса.

Реакция пользователей последовала незамедлительно. Многие обитатели Twitter расценили публикацию как подходящий повод продемонстрировать свои способности к художественной обработке изображений.