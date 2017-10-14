ТЕЛЕКРИТИКА

В сети фотографию пьяных американцев сравнили с картиной эпохи Ренессанса

Дуся

В сети обратили внимание на снимок американской молодой пары из Портленда Джози и Стефа, уснувшей после алкогольной вечеринки. Фотография мгновенно стала мемом среди пользователей Twitter.

Пару сфотографировали, когда они вырубились полураздетыми на диване. Позже Джози выложила фотографию в Twitter с подписью «однажды вечером я адски надралась и отключилась на диване».

Вскоре снимок опубликовала у себя блогерша с псевдонимом Mdlnwvrs. Она отметила, что приняла изображение за образец живописи Ренессанса.

Реакция пользователей последовала незамедлительно. Многие обитатели Twitter расценили публикацию как подходящий повод продемонстрировать свои способности к художественной обработке изображений.

Фотографию удачно обработали в мобильном приложении Prisma, разработанного для стилизации любых изображений под картины известных художников разных эпох.

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