В седьмом эфире из «Танців» выбыла не самая слабая пара

Напомню, недавно я прогнозировала, кто из оставшихся после шестого эфира участников может выиграть кубок проекта.

Так, согласно мнению судей, зрителей и моих читателей, главными претендентами на победу оказались Павел Вишняков с Юлией Сахневич и Иракли Макацария с Яной Заец. Претендентами же на вылет, по моим подсчетам, стали Руслан Сеничкин и Яна Цибульская, а также Оксана Марченко и Дмитрий Чаплин.