В седьмом эфире из «Танців» выбыла не самая слабая пара

Вчера, 7 октября, прошел экватор шоу «Танці з зірками» на телеканале «1+1». Проект покинула пара, которая демонстрировала средние показатели по баллам от жюри и результатам зрительских голосований.
Согласно правилам шоу, под угрозой вылета в седьмом эфире оказались две пары – Руслан Сеничкин и Яна Цибульская, а также Денис Беринчик и Екатерина Белявская. Пасадобль, исполненный последними, не произвел на зрителей особого впечатления, поэтому боксер и его партнерша покинули паркет легендарного шоу.
Напомню, недавно я прогнозировала, кто из оставшихся после шестого эфира участников может выиграть кубок проекта.
Так, согласно мнению судей, зрителей и моих читателей, главными претендентами на победу оказались Павел Вишняков с Юлией Сахневич и Иракли Макацария с Яной Заец. Претендентами же на вылет, по моим подсчетам, стали Руслан Сеничкин и Яна Цибульская, а также Оксана Марченко и Дмитрий Чаплин.