ТЕЛЕКРИТИКА

В седьмом эфире из «Танців» выбыла не самая слабая пара

Дуся

Вчера, 7 октября, прошел экватор шоу «Танці з зірками» на телеканале «1+1». Проект покинула пара, которая демонстрировала средние показатели по баллам от жюри и результатам зрительских голосований.


Согласно правилам шоу, под угрозой вылета в седьмом эфире оказались две пары –  Руслан Сеничкин и Яна Цибульская, а также Денис Беринчик и Екатерина Белявская. Пасадобль, исполненный последними, не произвел на зрителей особого впечатления, поэтому боксер и его партнерша покинули паркет легендарного шоу.

Напомню, недавно я прогнозировала, кто из оставшихся после шестого эфира участников может выиграть кубок проекта.

Так, согласно мнению судей, зрителей и моих читателей, главными претендентами на победу оказались Павел Вишняков с Юлией Сахневич и Иракли Макацария с Яной Заец. Претендентами же на вылет, по моим подсчетам, стали Руслан Сеничкин и Яна Цибульская, а также Оксана Марченко и Дмитрий Чаплин.

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