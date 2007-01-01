В рекламном ролике Samsung поиздевались над Apple

Авторы видео выделили главные, по их мнению, недостатки ранних моделей iPhone, которые решены в смартфонах Samsung: нехватка памяти, маленький экран, отсутствие защиты от влаги и возможности беспроводной зарядки.

В комментариях к ролику один из пользователей пошутил, что в конце рекламы парень взорвался вместе со своим новым Samsung, напомнив о громком скандале, связанном со смартфонами южнокорейского производителя.