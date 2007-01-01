ТЕЛЕКРИТИКА

В рекламном ролике Samsung поиздевались над Apple

Дуся
Компания Samsung выпустила рекламу под названием «Взросление» (Growing Up). Ролик показывает преданного фаната Apple Эрика, который, начиная с 2007 года, покупает новые модели iPhone, но постепенно разочаровывается в них и переходит на Samsung.

Авторы видео выделили главные, по их мнению, недостатки ранних моделей iPhone, которые решены в смартфонах Samsung: нехватка памяти, маленький экран, отсутствие защиты от влаги и возможности беспроводной зарядки.

В комментариях к ролику один из пользователей пошутил, что в конце рекламы парень взорвался вместе со своим новым Samsung, напомнив о громком скандале, связанном со смартфонами южнокорейского производителя.

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