ТЕЛЕКРИТИКА

В рекламном ролике Элтон Джон пошумел на рэп-баттле

Дуся

Производитель шоколадных батончиков Snickers продолжил кампанию «Ты – не ты, когда голоден», только в этот раз с участием легендарного певца и британских рэперов.


По сюжету ролика в образе рэпера Boogie легендарный артист, потеряв себя от голода, участвует в настоящем рэп-баттле.

Мы наблюдаем за словесным состязанием между восходящими звездами рэпа – Эмарром Кухомано и Моник Лоуз. И тут в игру вступает сэр Элтон Джон в своем красном блестящем пиджаке и знаменитых очках. Совершенно не к месту певец исполняет один из своих величайших хитов – Don't Go Breaking My Heart. Британский рэпер Фэми Найландер берет дело в свои руки и исправляет положение, предложив Элтону шоколадный батончик. Всего одно мгновение – и настоящий Boogie приходит в себя.

«Многие знают, что я являюсь давним поклонником хип-хопа, – комментирует свое участие в кампании Элтон Джон. – И это одна из причин, по которой мне захотелось принять в этом участие. Мне удалось пообщаться с Boogie и некоторыми из величайших хип-хоперов Британии. Кроме того, мне чрезвычайно импонирует концепция рекламных роликов Snickers, весьма остроумно демонстрирующих, что голодный человек всегда немного не в себе. Авторы кампании делают эти ролики очень актуальными и привлекательными для нынешней молодежи, особенно учитывая тот факт, что хип-хоп является одним из самых популярных музыкальных жанров в сегодняшнем мире».

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