В рекламном ролике Элтон Джон пошумел на рэп-баттле

«Многие знают, что я являюсь давним поклонником хип-хопа, – комментирует свое участие в кампании Элтон Джон. – И это одна из причин, по которой мне захотелось принять в этом участие. Мне удалось пообщаться с Boogie и некоторыми из величайших хип-хоперов Британии. Кроме того, мне чрезвычайно импонирует концепция рекламных роликов Snickers, весьма остроумно демонстрирующих, что голодный человек всегда немного не в себе. Авторы кампании делают эти ролики очень актуальными и привлекательными для нынешней молодежи, особенно учитывая тот факт, что хип-хоп является одним из самых популярных музыкальных жанров в сегодняшнем мире».