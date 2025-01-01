В рекламе прокладок впервые голубую жидкость заменили на красную

В рекламе показали, как женщина принимает душ и по бедру у нее стекает кровь, а также мужчину, который покупает прокладки.

Компания-производитель Essity заявила, что хочет выступить против табу, которое ассоциируется с менструацией. Согласно проведенному фирмой исследованию, 74 процента людей хотели бы видеть более честное представление этого явления в рекламе. Таким образом кампания Bodyform со слоганом #bloodnormal («кровь – это нормально») выступила против табуирования менструации, которое до сих пор существует в современном обществе.

Новую рекламную кампанию в целом приняли хорошо, а пользователи соцсетей выразили одобрение.