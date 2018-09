В рейтинге самых высокооплачиваемых рэперов появился новый король

По данным издания, исполнитель Шон Картер, выступающий под псевдонимом Джей-Зи, стал самым высокооплачиваемым рэпером года. За последние 12 месяцев музыкант заработал рекордные 76,5 миллиона долларов.

Возглавить рейтинг наиболее высокооплачиваемых рэп-исполнителей Джей-Зи помог альбом Everything Is Love – первая студийная пластинка, записанная им совместно с супругой Бейонсе. Кроме того, заработать удалось благодаря гастролям On The Run II.

На втором месте оказался бывший лидер списка Шон Комбс, ранее известный как Пи Дидди, а в ноябре 2017-го сменивший псевдоним на Любовь, – он заработал 64 миллиона долларов. На третьей строчке – Кендрик Ламар с 58 миллионами долларов.

В десятку также вошли Дрейк (47 миллионов), J. Cole (35,5 миллиона), Доктор Дре (35 миллионов), Nas (35 миллионов), Питбуль (32 миллиона), Future (30 миллионов) и Канье Уэст с 27,5 миллионами. Всего в списке оказалось 20 рэперов. Последнюю строчку рейтинга разделили между собой Russ, Meek Mill и Swizz Beatz, которые заработали по 15 миллионов долларов каждый.