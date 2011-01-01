В прокат выходит фильм «Американская мечта» – о жизни успешных украинцев в Штатах

Мы снимали на Голливудских холмах, в Колумбийском университете Нью-Йорка, на самом высоком небоскребе Чикаго и у штаб-квартиры Twitter, и каждый раз я убеждался, что украинцы – уникальная нация! – признается Владимир.

Также Мула рассказал, что бюджет картины составляет всего $ 10 тысяч (около 270 тысяч гривен, это собственные деньги режиссера, съемочной группы и частных спонсоров). Среди героев мотивирующе-документальной картины (так создатели определяют жанр «Американской мечты») – певица Мика Ньютон (после участия в Евровидении-2011 переехала в Лос-Анджелес, где снимается в рекламах), звезда американского футбола Дмитрий Коваленко, модель и актриса, а также «Вице-мисс мира – 99» Татьяна Родина, которая в США работает дублером голливудских киноактрис.