В программе «Пусть говорят» Лобода рассказала о провокации журналистов «1+1»

Конфликт певицы Светланы Лободы и ее продюсера Нателлы Крапивиной со съемочной группой телеканала «1+1» уже вышел за пределы нашей страны. Певица появилась в эфире российского «Первого канала» в передаче с Андреем Малаховым «Пусть говорят». Темой выпуска стал, конечно же, этот конфликт.

Зрителям продемонстрировали часть сюжета «1+1» о событиях возле дома Светланы. Крапивина отметила, что инцидент произошел, когда Лобода находилась за границей, а сама продюсер была занята и якобы не успела вовремя отреагировать на ситуацию. А после же она возмутилась на то, что журналисты обнародовали адрес Лободы. «Наш охранник, который был один, он просто забрал камеры (этот факт действительно был), удалил материалы и сразу же их вернул, – рассказывает Крапивина. – То, что произошло дальше, к сожалению, после того, как они опубликовали адрес Светланы, сделали его достоянием общественности, зная, что в стране мы все время получаем угрозы со стороны радикалов, конечно, у меня это вызвало огромное количество эмоций. И то, что я разозлилась и позволила себе довольно грубо парировать – мне за это неловко, но я не жалею об этом».

По версии продюсера, журналисты пытались попасть на территорию дома, и именно поэтому они привлекли внимание охранника. «Они пытались попасть на территорию дома, лезли на забор, – отметила Крапивина. – Они хотели просто подсмотреть что-то, вломиться на частную территорию. Какой-то компромат, который мог бы ее в очередной раз спровоцировать. И, собственно, у них это получилось. И сегодня они выстроили целый сериал – ежедневно мы в прайм-тайме на канале "1+1"».

Сама Лобода с улыбкой слушала объяснения своего продюсера и не отрицала озвученную версию. Более того, выразила согласие с тем, что против нее произошла провокация. «Это все было как раз перед концертом – за три дня, – говорит певица. – Мы, в принципе, ожидали провокаций, но думали, что они будут на концерте».