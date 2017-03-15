ТЕЛЕКРИТИКА

В попытке сделать селфи блогерша выпала из окна и разбилась

Дуся
Девушка из Новой Зеландии разбилась в Лондоне во время попытки сделать селфи. О происшествии сообщило издание Daily Mail.

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Публикация от TONI KELLY

Блогерша Тони Келли (Toni Kelli) проживала одна в лондонской квартире. По словам ее друзей, девушка выпала из окна второго этажа, когда пыталась сделать снимок. При этом ее родители и власти Великобритании пока не подтвердили эти слова.

Как сообщается, на место оперативно приехали медики, однако спасти девушку они не смогли. Она скончалась в больнице от травмы головы. Некоторые пользователи в комментариях к последней фотографии намекнули на попытку суицида, но друзья девушки отметили, что Келли не собиралась расставаться с жизнью.

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