В попытке сделать селфи блогерша выпала из окна и разбилась

Блогерша Тони Келли (Toni Kelli) проживала одна в лондонской квартире. По словам ее друзей, девушка выпала из окна второго этажа, когда пыталась сделать снимок. При этом ее родители и власти Великобритании пока не подтвердили эти слова.

Как сообщается, на место оперативно приехали медики, однако спасти девушку они не смогли. Она скончалась в больнице от травмы головы. Некоторые пользователи в комментариях к последней фотографии намекнули на попытку суицида, но друзья девушки отметили, что Келли не собиралась расставаться с жизнью.