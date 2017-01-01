В парке Disney World появилась говорящая фигура Дональда Трампа

В парке развлечений Walt Disney World во Флориде «Зал президентов» пополнился говорящей фигурой Дональда Трампа. Нынешний президент США составил компанию своим 44 предшественникам – от Джорджа Вашингтона до Барака Обамы. Об этом сообщает birdinflight.com.
В ходе представления обновленного зала кукольный Трамп произнес речь, в которой высказался о единстве нации, свободе и «американском духе». Фигура разговаривает голосом Трампа – ее лично озвучивал сам президент США. Точно так до него это делали Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама.
Обновленный «Зал президентов» открылся для посещения 19 декабря.
Заглавное фото: youtube.com
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