В парке Disney World появилась говорящая фигура Дональда Трампа

В парке развлечений Walt Disney World во Флориде «Зал президентов» пополнился говорящей фигурой Дональда Трампа. Нынешний президент США составил компанию своим 44 предшественникам – от Джорджа Вашингтона до Барака Обамы. Об этом сообщает birdinflight.com.

В ходе представления обновленного зала кукольный Трамп произнес речь, в которой высказался о единстве нации, свободе и «американском духе». Фигура разговаривает голосом Трампа – ее лично озвучивал сам президент США. Точно так до него это делали Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама.