В Париже скоро закроется последний порнокинотеатр

Кинотеатр «Беверли», функционирующий с 1960 года, специализируется на показе старых эротических фильмов, однако до конца этого года он будет закрыт.

Кинотеатром управляет 74-летний Морис Ларош (Maurice Laroche). Он принял решение о закрытии бизнеса, поскольку продажи билетов упали на треть по сравнению с показателями 20-летней давности. На данный момент годовой оборот кинотеатра не превышает 300 тысяч евро.

Владелец заведения винит во всем интернет и сетует на то, что сейчас любой школьник может скачать порно и смотреть его дома. По его воспоминаниям, раньше в кинотеатр приходили приходили молодые пары, а ночные сеансы, благодаря их усилиям, стали называть «местом размножения».