В новом видео Владимир Зеленский обратился к хейтерам и поблагодарил сочувствующих

Сначала актер поблагодарил поддержавших его украинцев и выразил уважение всем журналистам, согласным с его точной зрения.

«Я хотел бы обратиться к тем ботам, которые пишут, что они какие-то великие блогеры, и которые забыли, что они когда-то тоже были журналистами, – говорит Зеленский. – Слушайте, вы же люди нормальные, а не собаки. Что же так: вам дали команду «фас!» – и вы побежали? Вспомните, кто вы есть на самом деле, посмотрите в свой внутренний мир, загляните в сердце, если оно есть, хоть на пару секунд».

Также артист акцентировал внимание на том, что сериал не несет в себе никакой пропаганды, кроме семейных ценностей и любви. А тем людям, кому «Сваты» не по душе, актер посоветовал попросту не смотреть этот фильм.

«А вы, все остальные, злодеи, идите в ж…!» – подвел итог Зеленский.

Ну что ж, если Владимир будет с такой же частотой размещать в соцсетях видео, вызывая небывалый ажиотаж у пользователей, то возможный запрет «Сватов» может пройти совершенно безболезненно для украинцев. Шутка ли, первое обращение артиста за сутки просмотрели более 1,8 миллиона человек, тогда как второе видео всего за два часа перешагнуло отметку в 120 тысяч просмотров.

В сети пользователи разделились на несколько лагерей: на тех, кто поддержал творчество Зеленского и осудил действия властей (к слову, таких оказалось большинство), на тех, кто усмотрел российскую пропаганду в сериале и требуют его запретить, и тех, кто остался в стороне от скандала.

Более того, некоторые пользователи пошутили, что Владимир Зеленский со своим опытом может побороться с амбициозным Вячеславом Вакарчуком за президентское кресло, намекая на фильм «Слуга народа», где Зеленский играет президента Украины.