В новом шоу Алексей Дурнев расскажет, как все испортить

Похоже, Алексей решился не мелочиться и заявить о новом шоу достаточно громко, прямиком с открытия фестиваля Лаймы Вайкуле в Латвии, на котором присутствовали как украинские, так и российские эстрадные звезды.

"Как думаете, почему девушки не ходят в душ после секса с Максом Барских?", - задал каверзный вопрос ведущий ничего не подозревающей певице Лолите.

Примечательно, что российскую певицу в апреле 2017 года не пропустили через границу в Конотопе, сняв с поезда. Из-за посещения оккупированной Керчи через закрытые КПВВ в 2015 году въезд в Украину ей запрещен на три года. Более того, Лолита, которая долгое время жила в Киеве, поддерживает аннексию Россией Крыма и считает президента РФ Владимира Путина "гением международной политики".

На самом фестивале также присутствовали украинские артистки Ани Лорак и Настя Каменских. Пользователи раскритиковали Лорак за исполнение песен под фонограмму, а Каменских поддалась осуждению за довольно странный наряд. Позже, в своем Instagram, Настя опубликовала совместное фото с Лолитой с лаконичной подписью: "Люблю".