В новом шоу Алексей Дурнев расскажет, как все испортить

Вышел тизер нового скандально-юмористического проекта.
После довольно длительного перерыва продюсер и телеведущий Алексей Дурнев решил взяться снова за свое и делать то, что у него получается лучше всего - троллить как знаменитостей, так и простых людей.
О новом шоу пока мало что известно, но судя по тизеру, это будет продолжение популярного проекта "Дурнев+1". Только на этот раз ребята решили поездить и потроллить людей за пределами нашей страны.
Похоже, Алексей решился не мелочиться и заявить о новом шоу достаточно громко, прямиком с открытия фестиваля Лаймы Вайкуле в Латвии, на котором присутствовали как украинские, так и российские эстрадные звезды.
"Как думаете, почему девушки не ходят в душ после секса с Максом Барских?", - задал каверзный вопрос ведущий ничего не подозревающей певице Лолите.
Примечательно, что российскую певицу в апреле 2017 года не пропустили через границу в Конотопе, сняв с поезда. Из-за посещения оккупированной Керчи через закрытые КПВВ в 2015 году въезд в Украину ей запрещен на три года. Более того, Лолита, которая долгое время жила в Киеве, поддерживает аннексию Россией Крыма и считает президента РФ Владимира Путина "гением международной политики".
На самом фестивале также присутствовали украинские артистки Ани Лорак и Настя Каменских. Пользователи раскритиковали Лорак за исполнение песен под фонограмму, а Каменских поддалась осуждению за довольно странный наряд. Позже, в своем Instagram, Настя опубликовала совместное фото с Лолитой с лаконичной подписью: "Люблю".