В новом сезоне шоу «Топ-модель по-украински» будут развеивать стереотипы

Друзья, уже 26 марта начнется съемка кастинга шоу «Топ-модель по-украински»! В этом году экспертам придется непросто. Ведь им предстоит справиться с новой для себя задачей – выбрать для участия в реалити не только длинноногих стройных красоток, но и уверенных в себе и харизматичных представителей сильного пола.

«В этом сезоне мы хотим развеять стереотип о том, что мужчины-модели – это больше фарс, чем работа, – говорит ведущая Алла Костромичева. – Парни, как и девушки, получают высокооплачиваемые контракты с зарубежными брендами, и у всех глянцевых изданий есть мужская версия или аналог. Так что для мужчины работать моделью – не хобби, а полноценная профессия. В Украине это еще так не воспринимают, поэтому мы решили перенять опыт наших коллег из America's Next Top Model и сделать смешанный сезон. Хочу увидеть достойную конкуренцию между парнями и девушками. Победитель будет один, и шансы у всех равны».

Фото: пресс-служба «Нового канала»



