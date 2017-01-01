ТЕЛЕКРИТИКА

В новом сезоне шоу «Голос країни» примет участие трансгендер

Дуся

В январе на телеканале «1+1» состоится премьера восьмого сезона вокального проекта Украины «Голос країни», звездными тренерами которого стали музыкант и актер Сергей Бабкин, победительница Евровидения-2016 Джамала, шоумен и продюсер Потап, певица Тина Кароль, а ведущими – Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

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Фото: пресс-служба «1+1»

В этом году шоу ждет рекордное количество звездных участников, решивших стать частью «Голосу країни» и, несмотря на свою популярность, испытать свои силы. В слепых прослушиваниях приняли участие певица Злата Огневич, олимпийская чемпионка Ирина Мерлени, певица Ирина Федишин, участники «Танців з зірками» – певица Камалия и актер Юрий Ткач.

Но самым необычным гостем, похоже, станет Борис Апрель, который несколько лет назад сменил пол. Трансгендер был довольно активным в соцсетях, публикуя фотографии в новом теле, но со временем исчез из интернета. Теперь 26-летнего Бориса зовут Аней, а выступает артистка под сценическим псевдонимом Зианджа.

Фото: пресс-служба «1+1»

В восьмом сезоне «Голосу країни» вокалисты будут подниматься на сцену на специальном лифте, который стал нововведением проекта. Кроме того, участников шоу ожидают новые жесткие правила: вокалист, которому не удалось развернуть к себе ни одного тренерского кресла, будет вынужден без общения со звездным жюри оставить сцену.
Фото: пресс-служба «1+1»

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