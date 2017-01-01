В новом сезоне шоу «Голос країни» примет участие трансгендер

В этом году шоу ждет рекордное количество звездных участников, решивших стать частью «Голосу країни» и, несмотря на свою популярность, испытать свои силы. В слепых прослушиваниях приняли участие певица Злата Огневич, олимпийская чемпионка Ирина Мерлени, певица Ирина Федишин, участники «Танців з зірками» – певица Камалия и актер Юрий Ткач.

Но самым необычным гостем, похоже, станет Борис Апрель, который несколько лет назад сменил пол. Трансгендер был довольно активным в соцсетях, публикуя фотографии в новом теле, но со временем исчез из интернета. Теперь 26-летнего Бориса зовут Аней, а выступает артистка под сценическим псевдонимом Зианджа.