В новом сезоне «Холостяка» участниц встретит аж три героя

Друзья, телеканал СТБ заинтриговал новым анонсом седьмого сезона шоу «Холостяк». На видео показана первая встреча девушек с героем, но только он не один! На знакомство с участницами пришло целых трое «холостяков»: новенький Дмитрий Черкасов, из шестого сезона Иракли Макацария и из третьего – Андрей Искорнев.
Причин такого новшества нам пока никто не объяснил – интригуют. Думаю, девушки были в шоке, увидев сразу трех богатырей. А нам остается ждать 3 марта и увидеть все своими глазами в первом выпуске шоу.