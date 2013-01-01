В новом сериале «1+1» использован прототип реального мистического амулета

Уже в новом году зрители телеканала «1+1» увидят 12-серийную приключенческую драму «Сувенир из Одессы», в центре сюжета которой золотой кулон с магическими свойствами. По легенде амулет оберегает своего обладателя и уничтожает того, кто пытается забрать его против воли хозяина.

У сувенира есть реальный прототип, который, по заказу легендарного налетчика Мишки Япончика, в конце XIX века создал знаменитый одесский ювелир Израиль Рухомовский. Выглядел амулет как небольшой гробик, в который поместили скелет. Ювелирное изделие Рухомовского в 2013 году продали на аукционе «Сотбис» за 365 000 долларов.