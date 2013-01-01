В новом сериале «1+1» использован прототип реального мистического амулета

Уже в новом году зрители телеканала «1+1» увидят 12-серийную приключенческую драму «Сувенир из Одессы», в центре сюжета которой золотой кулон с магическими свойствами. По легенде амулет оберегает своего обладателя и уничтожает того, кто пытается забрать его против воли хозяина.
У сувенира есть реальный прототип, который, по заказу легендарного налетчика Мишки Япончика, в конце XIX века создал знаменитый одесский ювелир Израиль Рухомовский. Выглядел амулет как небольшой гробик, в который поместили скелет. Ювелирное изделие Рухомовского в 2013 году продали на аукционе «Сотбис» за 365 000 долларов.
Кулон в сериале также выглядит как небольшой футляр, однако скелет там заменен на камертон в виде скрипки, который якобы был создан для Никколо Паганини. Однако его так и не успели подарить из-за смерти маэстро, поэтому скрипка была спрятана в так называемом гробу. Об этом рассказал режиссер сериала «Сувенир из Одессы» Олег Туранский.
Этот сувенир специально для съемок сериала был изготовлен из позолоченного серебра известным украинским ювелиром Вячеславом Булковским, сообщает пресс-служба «1+1».