В новом проекте Светлана Вольнова снялась с бомжами

Что будет, если украинский артхаусный режиссер Александр Шапиро встретится с телеведущей Светланой Вольновой? Верно, это может вылиться в новый и довольно необычный проект.
Светлана Вольнова и Александр Шапиро сняли первую программу под рабочим названием «На грани». Проект представляет серию интервью с людьми без определенного места жительства. В пилотном выпуске большой любитель экстрима Шапиро не пощадил рафинированную светскую львицу Вольнову и отправил ее брать интервью у некоего бомжа Евгения в обычную среду обитания этих людей со сложной судьбой – прямо на улицу, под дождь, среди свалки старых вещей.
Для съемок Светлана специально сделала себе необычную прическу (видимо, для контраста). По словам ведущей, для нее интересен этот эксперимент по двум причинам: узнать, что привело этих людей на улицу и есть ли у них шанс на новую жизнь?
«Я старалась говорить не с телом человека, а с его душой», – объясняет свое участие в проекте светская львица.
Интересным фактом стало то, что бомж Евгений проникся интервьюером Вольновой и в конце съемок подарил ей красное деревянное сердечко. Остальные подробности уже скоро сможем посмотреть на канале в YouTube Александра Шапиро.
Судя по фотографиям со съемок, режиссера от потенциальных обитателей нехитрой локации отличала лишь камера в руке.