В новом проекте Светлана Вольнова снялась с бомжами

Что будет, если украинский артхаусный режиссер Александр Шапиро встретится с телеведущей Светланой Вольновой? Верно, это может вылиться в новый и довольно необычный проект.

Светлана Вольнова и Александр Шапиро сняли первую программу под рабочим названием «На грани». Проект представляет серию интервью с людьми без определенного места жительства. В пилотном выпуске большой любитель экстрима Шапиро не пощадил рафинированную светскую львицу Вольнову и отправил ее брать интервью у некоего бомжа Евгения в обычную среду обитания этих людей со сложной судьбой – прямо на улицу, под дождь, среди свалки старых вещей.