ТЕЛЕКРИТИКА

В новом проекте Светлана Вольнова снялась с бомжами

Дуся

Что будет, если украинский артхаусный режиссер Александр Шапиро встретится с телеведущей Светланой Вольновой? Верно, это может вылиться в новый и довольно необычный проект.

Светлана Вольнова и Александр Шапиро сняли первую программу под рабочим названием «На грани». Проект представляет серию интервью с людьми без определенного места жительства. В пилотном выпуске большой любитель экстрима Шапиро не пощадил рафинированную светскую львицу Вольнову и отправил ее брать интервью у некоего бомжа Евгения в обычную среду обитания этих людей со сложной судьбой – прямо на улицу, под дождь, среди свалки старых вещей.

Бомж Евгений и Светлана Вольнова

Фото: Лидия Тропман

Для съемок Светлана специально сделала себе необычную прическу (видимо, для контраста). По словам ведущей, для нее интересен этот эксперимент по двум причинам: узнать, что привело этих людей на улицу и есть ли у них шанс на новую жизнь?

«Я старалась говорить не с телом человека, а с его душой», – объясняет свое участие в проекте светская львица.

Фото: Лидия Тропман

Интересным фактом стало то, что бомж Евгений проникся интервьюером Вольновой и в конце съемок подарил ей красное деревянное сердечко. Остальные подробности уже скоро сможем посмотреть на канале в YouTube Александра Шапиро.

Судя по фотографиям со съемок, режиссера от потенциальных обитателей нехитрой локации отличала лишь камера в руке.

Найдите на изображении Александра Шапиро

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А тут уже, простите, не удержалась.

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