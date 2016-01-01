В новогоднюю ночь Надя Дорофеева снова поцелует женщину

Но вы наверняка хотите знать, о чем будет новогоднее шоу, если там не будет политики. Да все очень просто – в новогоднем концерте телезрителей ждут шутки о семейных застольях, новогодних подарках, неожиданных просьбах Деду Морозу от современных детишек, бесконечных пробках вечером 31 декабря, а также скетчи на актуальные социальные темы: о заоблачных счетах за коммуналку, электронных декларациях и курсе доллара. Не останутся без внимания и внутрисемейные темы – отношения мужа и жены, тещи и зятя, детей и родителей.

В общем, что получилось – посмотрим в новогоднюю ночь. Хорошего всем настроения!