ТЕЛЕКРИТИКА

В новогоднюю ночь Надя Дорофеева снова поцелует женщину

«Дизель Шоу» обещает новогоднюю ночь на ICTV без политики

Дуся

Как Константин Стогний пьет водку, Надя Дорофеева целуется с женщинами, а Евгений Сморыгин выглядит в новом весе, я посмотрела на новогоднем огоньке от «Дизель Шоу», который вы сможете увидеть на телеканале ICTV.


В этом году ребята из «Дизель Шоу» порадовали меня несколько раз. Во-первых, они наконец-то получили высшую теленаграду Украины – «Телетриумф» – и тем самым сместили с трона главных юмористов страны – студию «Квартал 95». Надеюсь, теперь, когда на ТВ появилась конкуренция, юмор станет изящнее и... смешнее. Во-вторых, «дизельные» ребята замахнулись на новогоднее шоу, да еще и анонсировали его как «аполитическое». И я сходила посмотреть, как его снимали.

Константин Стогний пришел на шоу с супругой. Если бы он знал, что его ждет впереди...

Все фото – Максим Лисовой

Девчата-красавицы в национальных костюмах заинтересовали журналистов ICTV

Операторы готовы – поехали

Прямо с порога мне стало понятно, что в новогоднюю ночь от «Дизель Шоу» зрители увидят Егора Крутоголова, Евгения Сморигина (я из-за него и пошла на шоу), Марину Поплавскую, Евгения Гашенко, Олега Иваницу и Яну Глущенко.

Приветики!

За  юмористическую сторону новогоднего шоу можно не  переживать. А  вот музыкальную представят Ирина Билык, группы «Время и  Стекло», Open Kids и  шоу-балет «Ва-Банк».

Группа «Время и Стекло»

Первый и единственный спойлер – Надя Дорофеева снова будет целоваться с женщиной. Похоже, это уже вошло в привычку 

Помимо Нади в кадре будет еще очень много красивых женщин, Снегурочек и прочих новогодних красавиц

А вот Зайчик, похоже, надел шортики задом наперед...

Зал был в восторге 

А тем временем на сцену вышел Женя Сморигин. За три последних месяца он похудел на восемь килограммов, и я хотела увидеть, как это выглядит. Скажу сразу: очень хорошо! Так держать и не сорваться в новогоднюю ночь!

Стройный и веселый Сморигин да еще и с гитарой в руках – мало кто устоит перед таким

Отлучившись из зала и вернувшись туда спустя 15 минут, я потеряла дар речи. На сцене Константин Стогний глушил водку...

Горькая заходила в журналиста со скрипом. А почему Константин решил «полезть в бутылку» – узнаете на Новый год

Ну а дальше понеслось – музыка, танцы, веселье.
http://images.telekritika.ua/7c8954d27903b3fdff02f82b10c07c19.jpg,http://images.telekritika.ua/6ff841da3156cba8b22679f256ba2cf4.jpg,http://images.telekritika.ua/c3fdd35c13031556ebeb18acc271bfa1.jpg,http://images.telekritika.ua/5f83e73f7993cad3bf6942906fa64e1a.jpg

Но вы наверняка хотите знать, о чем будет новогоднее шоу, если там не будет политики. Да все очень просто – в новогоднем концерте телезрителей ждут шутки о семейных застольях, новогодних подарках, неожиданных просьбах Деду Морозу от современных детишек, бесконечных пробках вечером 31 декабря, а также скетчи на актуальные социальные темы: о заоблачных счетах за коммуналку, электронных декларациях и курсе доллара. Не останутся без внимания и внутрисемейные темы – отношения мужа и жены, тещи и зятя, детей и родителей.

В общем, что получилось – посмотрим в новогоднюю ночь. Хорошего всем настроения!