В новогоднюю ночь Надя Дорофеева снова поцелует женщину

Как Константин Стогний пьет водку, Надя Дорофеева целуется с женщинами, а Евгений Сморыгин выглядит в новом весе, я посмотрела на новогоднем огоньке от «Дизель Шоу», который вы сможете увидеть на телеканале ICTV.
В этом году ребята из «Дизель Шоу» порадовали меня несколько раз. Во-первых, они наконец-то получили высшую теленаграду Украины – «Телетриумф» – и тем самым сместили с трона главных юмористов страны – студию «Квартал 95». Надеюсь, теперь, когда на ТВ появилась конкуренция, юмор станет изящнее и... смешнее. Во-вторых, «дизельные» ребята замахнулись на новогоднее шоу, да еще и анонсировали его как «аполитическое». И я сходила посмотреть, как его снимали.
Прямо с порога мне стало понятно, что в новогоднюю ночь от «Дизель Шоу» зрители увидят Егора Крутоголова, Евгения Сморигина (я из-за него и пошла на шоу), Марину Поплавскую, Евгения Гашенко, Олега Иваницу и Яну Глущенко.
За юмористическую сторону новогоднего шоу можно не переживать. А вот музыкальную представят Ирина Билык, группы «Время и Стекло», Open Kids и шоу-балет «Ва-Банк».
Ну а дальше понеслось – музыка, танцы, веселье.
Но вы наверняка хотите знать, о чем будет новогоднее шоу, если там не будет политики. Да все очень просто – в новогоднем концерте телезрителей ждут шутки о семейных застольях, новогодних подарках, неожиданных просьбах Деду Морозу от современных детишек, бесконечных пробках вечером 31 декабря, а также скетчи на актуальные социальные темы: о заоблачных счетах за коммуналку, электронных декларациях и курсе доллара. Не останутся без внимания и внутрисемейные темы – отношения мужа и жены, тещи и зятя, детей и родителей.
В общем, что получилось – посмотрим в новогоднюю ночь. Хорошего всем настроения!