«У мене є мрія»: Зеленский в роли президента рассказал о своей мечте

В марте 2019 года должен выйти третий сезон телесериала «Слуга народа» от студии «Квартал 95». Продюсер и исполнитель главной роли Владимир Зеленский не устает анонсировать ленту в соцсетях.
Сегодня артист опубликовал очередной тизер предстоящей премьеры. В коротком видео сериальный президент Василий Голобородько (Зеленский) заявляет: «Откровенно говоря, я мечтаю, чтобы каждый вечер в каждом уголке Украины каждая украинская семья собралась бы за одним столом, наконец в полном составе, и после вкусного ужина посмотрела бы выпуск новостей».
В голобородьковских утопических новостях прекращается война на Донбассе, в киевском кинотеатре «Жовтень» показывают новый фильм Олега Сенцова, а летние Олимпийские игры проводят в украинском Симферополе.
Подписчики Зеленского отреагировали на ролик неоднозначно: одни посоветовали Владимиру срочно становиться настоящим президентом Украины, другие не смогли сдержать слез радости от просмотра «идеальных новостей», а третьи призывали народ угомониться и одуматься.
«Каждый должен заниматься своим делом, а то так и уборщицу в президенты скоро начнете выдвигать. Зеленский на своем месте. А политика – это проститутка. Поработайте в политике один день, я думаю, вам не захочется в такое дерьмо Зеленского отправлять», – написал один из пользователей.
Фото: ТСН.ua