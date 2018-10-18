«У мене є мрія»: Зеленский в роли президента рассказал о своей мечте

В голобородьковских утопических новостях прекращается война на Донбассе, в киевском кинотеатре «Жовтень» показывают новый фильм Олега Сенцова, а летние Олимпийские игры проводят в украинском Симферополе.

Подписчики Зеленского отреагировали на ролик неоднозначно: одни посоветовали Владимиру срочно становиться настоящим президентом Украины, другие не смогли сдержать слез радости от просмотра «идеальных новостей», а третьи призывали народ угомониться и одуматься.

«Каждый должен заниматься своим делом, а то так и уборщицу в президенты скоро начнете выдвигать. Зеленский на своем месте. А политика – это проститутка. Поработайте в политике один день, я думаю, вам не захочется в такое дерьмо Зеленского отправлять», – написал один из пользователей.

Фото: ТСН.ua