В Крыму будет вещать несуществующий украинский канал

В свою очередь, руководитель службы производства ICTV Оксана Дыхнич обратила внимание на то, что телеканал «Прямой» запустит свое вещание только к концу августа и на данный момент такого канала не существует в эфире.

«Хорошие новости, – пишет Дыхнич. – Да. Но один вопрос мне не ясен: как мог победить канал «Тонис» («Прямой»), если он запускается с 24 августа?»