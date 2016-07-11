В Крыму будет вещать несуществующий украинский канал

Нацсовет по телевидению и радиовещанию подвел итоги конкурса на многоканальное вещание с использованием 50-го телевизионного канала (стандарт DVB-T2) в Чонгаре Херсонской области и определила пять победителей. Ими стали: «UА:Крым», Черноморская ТРК, ICTV, «5 канал» и «Прямой».
В свою очередь, руководитель службы производства ICTV Оксана Дыхнич обратила внимание на то, что телеканал «Прямой» запустит свое вещание только к концу августа и на данный момент такого канала не существует в эфире.
«Хорошие новости, – пишет Дыхнич. – Да. Но один вопрос мне не ясен: как мог победить канал «Тонис» («Прямой»), если он запускается с 24 августа?»
Фото: 1tv.com