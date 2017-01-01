В киевском аэропорту задержали рейс на два часа из-за лишнего кота

В аэропорту "Киев" задержали рейс "Киев-Анкара" из-за того, что у одного из пассажиров было на одного кота больше, чем позволяют правила авиакомпании. Об этом сообщают сообщают «Вести».

По правилам безопасности, на борт можно взять только шесть животных, но мужчина по имени Париж отказывался идти на компромисс. На протяжении двух часов иностранец-кошатник выяснял отношения с представителями авиокомпании и полиции.