В Киеве задержали казахстанскую журналистку

Казахстанскую журналистку Жанару Ахмет задержали в Киеве, сообщает "Громадское".

Журналистку и общественного деятеля задержали из-за того, что она находится в международном розыске по линии Интерпола по запросу властей Казахстана.

В Киеве Жанара Ахмет вместе с 9-летним сыном живут менее года и просят политического убежища.

По словам адвоката журналистки вечером 21 октября к ней домой пришли двое людей в штатском и назвались сотрудниками украинской полиции, но документы при этом не предъявили. Предполагается, что это были сотрудники казахстанских правоохранительных органов. Ахмет вызвала охрану жилого комплекса и потребовала вызвать полицию. После того, как полицейские прибыли, люди в штатском скрылись.

В понедельник 23 октября суд должен решить арестовывать ли ее на 40 дней в рамках соответствующей процедуры.

Журналист Жанара Ахмет бежала в Украину из Казахстана в марте 2017-го года. На родине против неё открыли несколько дел, которые Жанара считает политически мотивированными.