В Киеве сняли романтическую историю для французского бренда

Идея рекламы – донести до потребителей, что с образом одежды из кашемира необязательно должны связываться понятия роскоши и что она вполне подходит для повседневных ситуаций. Ролик получился впечатляющим и даже сумел рассказать короткую романтическую историю на фоне беспорядков.

Что интересно, актеры были не знакомы друг с другом до момента съемок и прекрасно сыграли любовь с первого взгляда.