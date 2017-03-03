В Киеве отменили концерт Кристины Орбакайте

Концерт Кристины Орбакайте, который должен был состояться в Национальном дворце искусств «Украина», отменен. Об этом певица написала на своей страничке в Instagram.
По ее словам, концерт не состоится «из-за невозможности обеспечения безопасности ее коллектива и зрителей накануне Евровидения». Все концерты, запланированные в Украине, переносятся на осень.
В пресс-службе Национального дворца искусств «Украина» отметили, что выступление Орбакайте отменено из-за возмущения общественности ее выступлениями в аннексированном Крыму, передает Tsn.Ua.
«Находясь в условиях внешней военной агрессии и принимая во внимание всеобщее общественное возмущение общественности, которое возникает из-за возможного проведения концертов артистов, творческая деятельность которых связана со страной-агрессором – Россией, администрация Национального дворца искусств «Украина» сообщает, что организаторы запланированного на 6 марта концерта Кристины Орбакайте переносят дату этого мероприятия на 26 сентября», – говорится в сообщении.
Фото: afisha.yandex.ua