В Киеве отменили концерт Кристины Орбакайте

Концерт Кристины Орбакайте, который должен был состояться в Национальном дворце искусств «Украина», отменен. Об этом певица написала на своей страничке в Instagram.

По ее словам, концерт не состоится «из-за невозможности обеспечения безопасности ее коллектива и зрителей накануне Евровидения». Все концерты, запланированные в Украине, переносятся на осень.