ТЕЛЕКРИТИКА

В Киеве открылась фотовыставка о закулисье ночных клубов Китая

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Вчера в арт-фонде F.A.C.E.Foundation художник Сергей Мельниченко впервые представил свой проект Play Day, в котором показал всю подноготную ночных клубов Китая, где долгое время работал танцовщиком.

Это тот самый проект, с которым Мельниченко победил в международном конкурсе фотографии Leica Oskar Barnack Award 2017.

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«Вehind the scenes я начал делать случайно. Взял камеру в клуб, решил протестировать и уже пересматривая фото понял, что из этого может получиться отличная история. Я снимал девушек, которые не были профессиональными танцовщицами. Их работа заключалась в том, чтобы проводить время с посетителями заведения. Чаще они не знали, что их фотографируют, поэтому здесь нет никакой фальши – это ведь не сцена, а повседневная жизнь», – рассказал фотограф.

В экспозицию выставки вошли фотографии из серии Behind The Scenes, фотоработы из жизни самого Сергея и его друзей, коллег, а так же видео танцевальных номеров, с которыми они выступали в том самом ночном клубе.

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