В Киеве открылась фотовыставка о закулисье ночных клубов Китая

Вчера в арт-фонде F.A.C.E.Foundation художник Сергей Мельниченко впервые представил свой проект Play Day, в котором показал всю подноготную ночных клубов Китая, где долгое время работал танцовщиком.
Это тот самый проект, с которым Мельниченко победил в международном конкурсе фотографии Leica Oskar Barnack Award 2017.
Сергей Мельниченко: «Я стал первым за 37 лет украинцем, удостоенным Leica Oscar Barnack Award»
«Вehind the scenes я начал делать случайно. Взял камеру в клуб, решил протестировать и уже пересматривая фото понял, что из этого может получиться отличная история. Я снимал девушек, которые не были профессиональными танцовщицами. Их работа заключалась в том, чтобы проводить время с посетителями заведения. Чаще они не знали, что их фотографируют, поэтому здесь нет никакой фальши – это ведь не сцена, а повседневная жизнь», – рассказал фотограф.