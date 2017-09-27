В Киеве открылась фотовыставка о закулисье ночных клубов Китая

«Вehind the scenes я начал делать случайно. Взял камеру в клуб, решил протестировать и уже пересматривая фото понял, что из этого может получиться отличная история. Я снимал девушек, которые не были профессиональными танцовщицами. Их работа заключалась в том, чтобы проводить время с посетителями заведения. Чаще они не знали, что их фотографируют, поэтому здесь нет никакой фальши – это ведь не сцена, а повседневная жизнь», – рассказал фотограф.

