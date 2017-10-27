ТЕЛЕКРИТИКА

В Instagram появилась новая функция – драматический суперзум

Дуся

Instagram добавил функцию суперзума (в оригинале – Superzoom), которая с помощью одного нажатия позволяет снимать видео с резким приближением и драматической музыкой. Нужно навести камеру на объект и нажать кнопку – получится ролик на три секунды, который можно сохранить или опубликовать в «историях» и в своем профиле.

Функция постепенно станет доступна всем пользователям приложения на iOS и Android 27 октября.

Суперзум расположен в том же меню, где и Boomerang. Если зажать кнопку, то можно снять более длинный ролик с автоматическим приближением.

Некоторые пользователи уже опробовали новую функцию.

When you remember you were supposed to run errands, go to work, pick someone up, make dinner, buy a birthday present, eat lunch, beat someone’s ass, vote for Bernie, renew your license, text bae, complain to walmart that the greeter ain’t even greet you, do laundry and let the dog out. #superzoom

Публикация от TooThirsty (@toothirstytv)

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