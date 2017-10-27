В Instagram появилась новая функция – драматический суперзум

Instagram добавил функцию суперзума (в оригинале – Superzoom), которая с помощью одного нажатия позволяет снимать видео с резким приближением и драматической музыкой. Нужно навести камеру на объект и нажать кнопку – получится ролик на три секунды, который можно сохранить или опубликовать в «историях» и в своем профиле.

Функция постепенно станет доступна всем пользователям приложения на iOS и Android 27 октября.

Суперзум расположен в том же меню, где и Boomerang. Если зажать кнопку, то можно снять более длинный ролик с автоматическим приближением.

Некоторые пользователи уже опробовали новую функцию.