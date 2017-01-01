В Грузии поступили в продажу обгоревшие елки

Лесные пожары уничтожили около тысячи гектаров леса в Национальном парке Боржоми-Харагаули в Грузии в августе 2008 года. После этого в стране возникла серьезная проблема загрязнения воздуха, воздействие потери миллионов деревьев оказалось огромно. Агентство диджитал-креатива Leavingstone из Тбилиси в сотрудничестве с онлайн-платформой Treepex решило взять на себя работу по восстановлению погубленных лесов.

С помощью инновационной системы слежения любой спонсор может наблюдать за ростом своего дерева на протяжении многих лет. Все посаженные деревья Treepex оцифровываются и отображаются в интернете. Как сообщается на сайте компании, международные эксперты признали пагубное влияние потери части Боржомского леса на экологию и отметили, что без помощи человека этот лес восстановиться не сможет.

Примечательно, что деревья, выглядящие как обгорелые, изготовлены из ясеня. Они были отправлены известным журналистам и многим влиятельным лицам страны, чтобы побудить их написать и заговорить о кампании.