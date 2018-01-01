ТЕЛЕКРИТИКА

В глаза смотри: мировая знаменитость украсила обложку украинского Playboy

Дуся

В этом месяце на обложке журнала будет красоваться 26-летняя британская модель и актриса Хлоя Кхан.


На девушку подписано более чем миллион пользователей в Instagram, а популярность ей принесло участие таких реалити-шоу, как «Х-фактор» и Celebrity Big Brother.

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«Я уже много лет восхищаюсь украинскими моделями – они совершенно превосходны! – делится своими эмоциями Хлоя. – И я люблю своих украинских друзей в Дубае и Британии, где я живу. Также мне много приходилось работать с украинскими фотографами, а когда получила предложение стать героиней обложки Playboy, это стало исполнением моей мечты. Я очень счастлива порадовать своих поклонников из Украины фотосессией. До этого я уже бывала в Украине и рада буду вернуться сюда еще раз, возможно, на вечеринку Playmate в октябре».

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Примечательно, что знакомство с Украиной у Кхан изначально не задалось. Так, в августе прошлого года в СМИ появилась информация, что модель приехала в нашу страну для проведения пластической операции. Однако что-то пошло не так, у девушки начались серьезные осложнения. Тогда Хлоя написала в соцсетях, что могла погибнуть.

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По словам организаторов фотосессии, для съемок был специально арендован замок, а снимки сделал специалист из Австралии Кори Литтлфеир (Corey Littlefair).

Хлоя выставила новую обложку Playboy у себя в Instagram – и меньше чем за сутки она собрала более чем 41 тысячу «лайков».

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