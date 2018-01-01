В глаза смотри: мировая знаменитость украсила обложку украинского Playboy

«Я уже много лет восхищаюсь украинскими моделями – они совершенно превосходны! – делится своими эмоциями Хлоя. – И я люблю своих украинских друзей в Дубае и Британии, где я живу. Также мне много приходилось работать с украинскими фотографами, а когда получила предложение стать героиней обложки Playboy, это стало исполнением моей мечты. Я очень счастлива порадовать своих поклонников из Украины фотосессией. До этого я уже бывала в Украине и рада буду вернуться сюда еще раз, возможно, на вечеринку Playmate в октябре».