В газете заменили все черные точки на цветные

Кампания была разработана совместно с агентством Rothco.

«Решение стало действительно оригинальным по своей сути, – рассказывают представители агентства Rothco. – Такого еще не было, более того, идея позволила продемонстрировать инновационный подход в очень традиционном медиапространстве. Было непросто найти издание, которое согласилось бы на этот трюк. Мы провели множество встреч и переговоров, а потом вышли на Daily Mail, которые с радостью помогли нам в воплощении задумки».