В газете заменили все черные точки на цветные

Ирландский оператор связи EIR заменил все черные точки на цветные в выпуске газеты Daily Mail. Любая точка, будь она пунктуационным знаком или частью букв i и j, приобрела свой яркий цвет.
Такое обновление серых статей было проведено с целью рекламы оператора связи EIR, который на последних страницах издания заявил, что сможет устранить все «черные пятна» в доме или офисе со слабым мобильным сигналом. «Черных пятен больше нет» – такой слоган нестандартной рекламной кампании, направленной на продвижение уникальной функции WiFi Calling.
Кампания была разработана совместно с агентством Rothco.
«Решение стало действительно оригинальным по своей сути, – рассказывают представители агентства Rothco. – Такого еще не было, более того, идея позволила продемонстрировать инновационный подход в очень традиционном медиапространстве. Было непросто найти издание, которое согласилось бы на этот трюк. Мы провели множество встреч и переговоров, а потом вышли на Daily Mail, которые с радостью помогли нам в воплощении задумки».
«Мы, вероятно, должны принести свои глубочайшие извинения дизайнерам Daily Mail, которые вынуждены были не спать всю ночь, заменяя все черные точки, одну за другой», – отмечает креативный директор Rothco Shane O’Brien.