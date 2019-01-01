В фильме «Продюсер» снялся герой нового «Холостяка»

По сюжету герой Добрынина – неуловимый банкир (что бы это ни значило). По словам Никиты, сыграть эту роль ему было легко.

«Для меня это первый опыт съемок в кино и сразу довольно необычная роль банкира. Но все сложилось: я очень быстро вжился в роль, ведь это фильм о шоу-бизнесе, в котором я живу каждый день – мне это близко и знакомо. От съемок только положительные впечатления – в фильме много классного юмора, а реализовывает это все действительно крутая съемочная команда», – рассказал артист.

Напомним, Добрынин не только ведущий телеканала М1 и главный редактор мужского журнала XXL, но еще и завидный жених, который попробует найти себе невесту в новом сезоне романтического реалити «Холостяк» на канале СТБ.

Премьера ленты «Продюсер» символично запланирована на 14 февраля 2019 года.

В фильме рассказана история о самовлюбленном кинопродюсере, который все заработанные деньги и авансы за новые ленты тратит на вечеринки. Промотав бюджет очередного фильма накануне старта съемок, герой вынужден срочно отправиться на поиски денег. В дороге его ждут курьезные ситуации и приключения. Кинотеатральный прокат «Продюсера» в Украине будет осуществлять компания Ukrainian Film Distribution.