В душе романтик: Памела Андерсон разочаровалась в оргиях

Так, Памела Андерсон призналась, что имела плохой опыт группового секса.

«У меня никогда не было хорошего секса втроем или хорошего группового секса, но каждому свое», – рассказала она.

Актриса добавила, что все ее любовники были очень ревнивы. Один из них, например, хотел наблюдать за ней, пока она развлекается с другой женщиной.

«Иногда это звучит соблазнительно», – говорит Памела.

При этом фотомодель отметила, что она слишком романтична и ей не нравится секс без любви и обязательств. Андерсон также заявила, что по той же причине не станет встречаться с мужчиной только из-за его финансового положения, потому что ее любовь не продается.

Кроме того, актриса рассказала, что была свидетельницей успешных полиаморных союзов. Андерсон встретила женщину, которая живет одновременно с мужем и любовником и смогла вырастить детей в такой семье.

Сейчас 51-летняя Памела Андерсон, по сообщениям американских СМИ, собирается связать себя узами брака с 32-летним французским футболистом Адилем Рами. Звезда «Спасателей Малибу» и полузащитник «Олимпик Марсель» закрутили роман около года назад, но дойдет ли дело до свадьбы, пока неизвестно.