В душе романтик: Памела Андерсон разочаровалась в оргиях

В интервью порталу Dazed актриса и фотомодель поделилась необычными подробностями своей сексуальной жизни.
Так, Памела Андерсон призналась, что имела плохой опыт группового секса.
«У меня никогда не было хорошего секса втроем или хорошего группового секса, но каждому свое», – рассказала она.
Актриса добавила, что все ее любовники были очень ревнивы. Один из них, например, хотел наблюдать за ней, пока она развлекается с другой женщиной.
«Иногда это звучит соблазнительно», – говорит Памела.
При этом фотомодель отметила, что она слишком романтична и ей не нравится секс без любви и обязательств. Андерсон также заявила, что по той же причине не станет встречаться с мужчиной только из-за его финансового положения, потому что ее любовь не продается.
Кроме того, актриса рассказала, что была свидетельницей успешных полиаморных союзов. Андерсон встретила женщину, которая живет одновременно с мужем и любовником и смогла вырастить детей в такой семье.
Сейчас 51-летняя Памела Андерсон, по сообщениям американских СМИ, собирается связать себя узами брака с 32-летним французским футболистом Адилем Рами. Звезда «Спасателей Малибу» и полузащитник «Олимпик Марсель» закрутили роман около года назад, но дойдет ли дело до свадьбы, пока неизвестно.