ТЕЛЕКРИТИКА

В ДТП погибла журналистка «Страна.ua» Стася Рафал

Дуся
Журналистка «Страна.ua» Стася Рафал погибла в ДТП по дороге в Одессу. Об этом сообщила на своей странице в Facebook ее подруга и коллега Валерия Ивашкина.

«Мы со Стасей Рафал, подругой К. и моей бабушкой ехали в Одессу, – пишет Ивашкина. – Веселенький микроавтобус с Блаблакара с желтыми боками и розовыми дисками обещал домчать быстро, отзывчивый водитель при выходе из машины подавал руку. Полпути мы преодолели за два часа. Задремали. Вдруг сквозь сон чувствую резкий тормоз, потом удар. Нас несет дальше на тормозах. Я схватила бабушку – слава Богу, бабушка цела. Разворачиваюсь направо – а там пусто. От удара Стася вместе с креслом вылетела на дорогу. Я выбежала к Стасе. Она не реагировала. Я разговаривала с ней, пыталась быстро понять, где травма. Из какой-то машины появилась женщина, представилась акушеркой и оказала первую помощь. Чертова скорая все не ехала. Я звонила всем – губернатору, друзьям, – чтобы хоть кто-то их поторопил. Наконец скорая приехала. Врач констатировал смерть».

Фото: facebook.com/strafal

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