ТЕЛЕКРИТИКА

В мультфильме о приключениях пчелки Майи показали пенис

Дуся

Молодая мама из Филадельфии обнаружила в одной из серий мультфильма «Новые приключения пчелки Майи» графическое изображение пениса, спрятанное в окружающем пейзаже, передает издание Bird in Flight.

Художники вставили «пасхалку» (разновидность секрета, который создатели оставляют в игре, фильме или программном обеспечении) в виде граффити внутри пустого древесного ствола. Netflix удалил эту серию мультфильма. Как в кадре оказался мужской половой орган, никто не знает, а руководство сервиса пока молчит, думая над официальным ответом возмущенным родителям.

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