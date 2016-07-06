«В Чикаго приходилось подрабатывать: мы убирали снег за $ 60»

Дмитрий Коваленко, которого судьба забросила в США в 13 лет, стал лучшим футболистом Америки и играл вместе с Дэвидом Бекхэмом. Мика Ньютон – популярная певица, представлявшая Украину на Евровидении-2011, уехала в Калифорнию, чтобы воплотить свою мечту о премии Grammy, но ее сотрудничество с местным музыкальным лейблом рухнуло. Тем не менее Ньютон нашла в себе силы двигаться дальше: сегодня она звезда рекламы, работает с известными мировыми брендами (кстати, в фильме рассказывает об этом впервые). Программист Арсен Костенко работает в компании Twitter. Профессор Юрий Шевчук преподает украинский язык в Колумбийском и Йельском университетах. Изобретатель Вадим Чаленко создал специальный адаптер для смартфонов (благодаря ему телефон превращается в полноценную видеокамеру), годовой оборот его компании сегодня – один миллион долларов. Вот такие мотивирующие истории показаны в фильме «Американская мечта. В поисках правды».