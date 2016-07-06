«В Чикаго приходилось подрабатывать: мы убирали снег за $ 60»

Мы первыми посмотрели документальную картину «Американская мечта. В поисках правды», которая выходит в прокат 5 мая. В фильме – мотивирующие истории украинских эмигрантов, добившихся успеха в США.
Дмитрий Коваленко, которого судьба забросила в США в 13 лет, стал лучшим футболистом Америки и играл вместе с Дэвидом Бекхэмом. Мика Ньютон – популярная певица, представлявшая Украину на Евровидении-2011, уехала в Калифорнию, чтобы воплотить свою мечту о премии Grammy, но ее сотрудничество с местным музыкальным лейблом рухнуло. Тем не менее Ньютон нашла в себе силы двигаться дальше: сегодня она звезда рекламы, работает с известными мировыми брендами (кстати, в фильме рассказывает об этом впервые). Программист Арсен Костенко работает в компании Twitter. Профессор Юрий Шевчук преподает украинский язык в Колумбийском и Йельском университетах. Изобретатель Вадим Чаленко создал специальный адаптер для смартфонов (благодаря ему телефон превращается в полноценную видеокамеру), годовой оборот его компании сегодня – один миллион долларов. Вот такие мотивирующие истории показаны в фильме «Американская мечта. В поисках правды».
Владимир, в фильме вы, путешествуя по американским городам, часто говорите о том, что вам не хватает денег, что в Штатах все дорого. Герои картины помогают вам с жильем, приглашают на ланчи, подвозят на машине. В общем, всячески экономят ваши средства. Так было в реальности или это художественный прием?Да, все это было в реальности! Это правда, что Аленка (героиня фильма Елена Жирнова – многократная чемпионка Украины, мастер спорта по теннису. В Штатах с 2001 года. Основной источник дохода Елены – недвижимость. – Прим. ред.) предоставила нам бесплатно квартиру, которую сдает в Нью-Йорке. И правда, что Вадим Чаленко подарил нам адаптер, а с Юрием Шевчуком мы пошли на ланч. Кроме того, мы выкручивались, как могли. В Чикаго даже подрабатывали: пришлось со съемочной группой убирать снег с тротуаров, за что нам заплатили $ 60 (примерно 1600 гривен). Сначала я сомневался, стоит ли вообще это показывать в фильме, но сценарист меня уговорил: это же наша фишка! Кроме того, тяжело удержать внимание людей в течение полутора часов только на интервью.
На съемки, перелеты, проживание и прочие затраты ушло $ 10 тысяч (около 270 тысяч гривен. – Прим.ред.). Мы тратили только на съемочную часть. Это были как наши собственные деньги, так и средства меценатов. Кто-то нам оплатил проживание, кто-то – перелеты. У Госкино денег не просили. Ну а производство фильма нам обошлось вообще бесплатно: мы все делали на базе киевской студии FM-TV, это наши партнеры.
Я жил там и понимаю, что смог бы, но не хочу. Впервые я полетел в Нью-Йорк в 2009 году по студенческой программе Work and Travel, учился там и подрабатывал официантом. Тогда мне в Штатах не понравилось. Через три года поехал туда уже работать как журналист, но не смог остаться, меня тянуло в Украину – и я вернулся.
Ну конечно, каждый из них пережил внутреннюю трагедию. И хотя это успешные истории, все они непростые. Вот, например, Мика Ньютон здесь была певицей, ее все знали, а в США приехала – и ей пришлось начинать все с нуля.
Нет. Я такого не почувствовал. Наоборот, мне понравилась фраза Мики о том, что в нашей стране каждый пытается бросить тебе в спину дротик, а в Штатах все тебя поддерживают. Это правда. Я рад, что она это сказала. В фильме Мика такая, какая есть.
Да, мы продолжим эмигрантскую историю. Но сначала хотим разобраться с этим фильмом и найти финансирование на следующий. Собираемся сделать копродукцию «Великобритания–Канада–Америка».
Что ж, желаем Владимиру Муле успехов! Его документальный фильм «Американская мечта. В поисках правды» смотрите в кинотеатрах Украины уже с 5 мая.