ТЕЛЕКРИТИКА

В честь Джамалы назвали сорт тюльпанов

По такому поводу певица опубликовала архивное фото на фоне цветов

Дуся

Вот что значит победить на Евровидении! Голландская компания StoKolex, которая занимается тюльпанами, вывела новый сорт цветка и назвала его в честь певицы Джамалы. Презентация тюльпана «Джамала» состоится в рамках выставки Flower Expo Ukraine 21 марта.

«Когда представители компании сообщили мне, что хотели бы назвать новый сорт тюльпанов моим именем, я удивилась,  – говорит певица.  – Для меня эта новость стала неожиданностью. Это очень приятно и трогательно. Я очень люблю эти цветы, с ними связано множество приятных воспоминаний в моей жизни. Как я уже неоднократно рассказывала в своих интервью, определенный период времени мой папа занимался выращиванием тюльпанов. Представляю, как он обрадуется, когда я передам ему луковицы, чтобы он смог посадить их в нашем саду. Для меня это большая честь!»

Фото: tsn.ua



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