В честь Джамалы назвали сорт тюльпанов

Вот что значит победить на Евровидении! Голландская компания StoKolex, которая занимается тюльпанами, вывела новый сорт цветка и назвала его в честь певицы Джамалы. Презентация тюльпана «Джамала» состоится в рамках выставки Flower Expo Ukraine 21 марта.

«Когда представители компании сообщили мне, что хотели бы назвать новый сорт тюльпанов моим именем, я удивилась, – говорит певица. – Для меня эта новость стала неожиданностью. Это очень приятно и трогательно. Я очень люблю эти цветы, с ними связано множество приятных воспоминаний в моей жизни. Как я уже неоднократно рассказывала в своих интервью, определенный период времени мой папа занимался выращиванием тюльпанов. Представляю, как он обрадуется, когда я передам ему луковицы, чтобы он смог посадить их в нашем саду. Для меня это большая честь!»

Фото: tsn.ua