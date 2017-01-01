ТЕЛЕКРИТИКА

В честь дня рождения дочери мама Насти Каменских показала архивные снимки

Дуся

Друзья, сегодня у Насти Каменских юбилей! Певице исполнилось 30 лет. Свой день рождения артистка встречает вместе с коллегой Потапом в Нью-Йорке – именно оттуда музыканты начнут свой тур по Америке. Уже завтра у них в этом городе первый концерт. Праздновать артисты начали прямо на борту самолета по пути в Штаты, говорится в сюжете «Сніданку з 1+1».

Ровно 30 лет назад в Киеве, в семье певицы Лидии Каменских и концертного директора хора имени Г. Веревки Алексея Жмура родилась Настя.

Мама Насти Каменских Лидия

Фото: здесь и далее «Сніданок з 1+1»

«Когда я ее родила и мне ее показали, она была такая пухленькая – она была двухмесячным ребенком», – вспоминает мама Насти.

Настя Каменских в детстве

Однако в маленькой полненькой девочке сразу разглядели будущую звезду.

«Я знала, что она у нас будет известной, что она у нас будет певицей, – говорит Лидия Каменских. – Когда ей было три годика, мы пошли в ресторан – и она там совершенно не боялась, не стеснялась. И как спела. Нас потом еще угостили шампанским от ресторана».

Настя с детства посещала музыкальную школу, ходила на танцы и пела.

«Она была хорошисткой, – вспоминает мама певицы. – Математику не любила, химию. Вот приходит она домой со школы и говорит: "Папа, помоги выучить таблицу умножения". А папа ей: "Настя, и не надо тебе оно, я тебе калькулятор куплю"».

Настя, мы вас искренне поздравляем!

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