В честь дня рождения дочери мама Насти Каменских показала архивные снимки

Друзья, сегодня у Насти Каменских юбилей! Певице исполнилось 30 лет. Свой день рождения артистка встречает вместе с коллегой Потапом в Нью-Йорке – именно оттуда музыканты начнут свой тур по Америке. Уже завтра у них в этом городе первый концерт. Праздновать артисты начали прямо на борту самолета по пути в Штаты, говорится в сюжете «Сніданку з 1+1».

Ровно 30 лет назад в Киеве, в семье певицы Лидии Каменских и концертного директора хора имени Г. Веревки Алексея Жмура родилась Настя.