В британском Facebook набирает популярность игра, из-за которой дети убегают из дома

Британские СМИ бьют тревогу: в сети появилась новая игра, которая поощряет детей в возрасте от 14 лет уходить из дома и несколько дней прятаться от родителей и близких. Такой опасный флешмоб организован в Facebook под названием «48-Hour Challenge» («48-часовой вызов»).

Игра побуждает подростков исчезать как минимум на два дня и не подавать о себе вестей. За это участники получают баллы. Более высокую оценку (по правилам «соревнования») получают дети, родители которых начинают бить тревогу и искать их через интернет или публикуют объявления о пропаже ребенка: чем чаще имя подростка упоминается в социальных сетях, тем больше баллов он получает, пишет The Sun.

Главная задача мнимых исчезнувших – продержаться положенное время, сохраняя хладнокровие и не вмешиваясь в ход поисковых операций, организованных родителями и полицией, и через двое суток объявиться.

Одна мама из Великобритании посетовала на то, что ее ребенок покинул дом и был найден через 55 часов в совершенно другом регионе. «Я была в ужасе, боялась, что он мертв или изнасилован, или продан», – поделилась переживаниями женщина. Британка также с сожалением отметила, что у ее ребенка не было ни малейших угрызений совести, он даже думал, что это забавно.