В британских «Танцах со звездами» показали номер по мотивам культового сериала

Ее партнером в новом выпуске шоу Strictly Come Dancing (адаптацией которого являются “Танці з зірками” на 1+1) стал профессиональный танцор Кевин Клифтон.

В номере, который поразил всех поклонников британской фантастической саги «Доктор Кто», Стэйси предстала в образе Тринадцатого Доктора, а ее партнер – в сверкающем костюме Киберчеловека. Исполняла пара не что иное как танго под знаменитый саундтрек сериала.