В британских «Танцах со звездами» показали номер по мотивам культового сериала

Журналистка Стэйси Дули, сделавшая себе имя на расследованиях о нелегальном использовании детского и женского труда, показала недюжинный актерский и танцевальный талант на хэллоуинской неделе проекта.
Ее партнером в новом выпуске шоу Strictly Come Dancing (адаптацией которого являются “Танці з зірками” на 1+1) стал профессиональный танцор Кевин Клифтон.
В номере, который поразил всех поклонников британской фантастической саги «Доктор Кто», Стэйси предстала в образе Тринадцатого Доктора, а ее партнер – в сверкающем костюме Киберчеловека. Исполняла пара не что иное как танго под знаменитый саундтрек сериала.
«Не хотим отвлечь ваше внимание от подтяжек Доктора, но этот блестящий костюм Киберчеловека –все, что можно пожелать на Хэллоуин», - пишет SyfyWire.
Напомним, что недавно BBC решила увековечить роль актрисы Джоди Уиттакер (Тринадцатый Доктор) в формате куклы Барби.
Фото: BBC Strictly Come Dancing YouTube