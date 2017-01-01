Австралия празднует легализацию однополых браков

После длительных и ожесточенных дебатов, которые были окончательно урегулированы на всенародном референдуме в прошлом месяце, парламент Австралии абсолютным большинством проголосовал за принятие законопроекта, легализующего однополые браки.

«Какой день! – сказал премьер-министр Малкольм Тернбулл в своем выступлении после голосования. – Какой день для любви, для равенства, для уважения. Австралия сделала это».

Регистрация первых однополых браков в стране ожидается уже в январе, сообщает The Sydney Morning Herald.

Австралия стала 26-й страной в мире, где легализовали однополые браки.