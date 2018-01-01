В Австралии создали сервис для борьбы с порноместью

Австралия создала первый национальный инструмент для помощи жертвам порномести, пишет BBC News.

Пострадавшим пользователям сервис будет давать рекомендации о способах изъятия из общего доступа личных изображений и видеозаписей, опубликованных без их согласия, сообщать о злоупотреблениях властям и помогать в подготовке судебных исков на обидчиков.

По статистике, 20 процентов граждан страны в возрасте от 16 до 49 лет пострадали от психологического насилия и шантажа с использованием похищенных интимных материалов.

Тем же исследованием установлено, что 76 процентов потерпевших не предпринимали никаких действий, поскольку не знали, куда обращаться за помощью.

Министр связи Австралии Митч Фифилд заявил, что представленный сервис стоимостью 3,8 миллиона долларов США стал первым подобным инструментом в мире.

Термин «порноместь» означает публичное размещение материалов сексуального характера без согласия изображенных на них лиц.