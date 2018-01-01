В американку выстрелила подруга во время прямой трансляции в Facebook

Весьма печально прошла прямая трансляция в Facebook для молодой темнокожей девушки из Чикаго. Видеоролик начинается с того, что девушка приветствует всех своих подписчиков в соцсети, смеется, радуется отличной погоде и отправляется на прогулку. Через какое-то время она встречает свою, судя по разговору, давнюю знакомую и начинает с ней ругаться.
Слово за слово – и женщина стреляет в героиню видеоролика из пистолета. Трансляция при этом не прерывается, девушка кричит, что ее ранили. Далее начинается неразбериха со слезами и истерикой.
В полиции Чикаго подтвердили подлинность видеозаписи, сейчас ведется проверка. Девушку доставили в госпиталь, ее жизнь вне опасности.
Фото: Getty Images