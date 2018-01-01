В американку выстрелила подруга во время прямой трансляции в Facebook

Слово за слово – и женщина стреляет в героиню видеоролика из пистолета. Трансляция при этом не прерывается, девушка кричит, что ее ранили. Далее начинается неразбериха со слезами и истерикой.

В полиции Чикаго подтвердили подлинность видеозаписи, сейчас ведется проверка. Девушку доставили в госпиталь, ее жизнь вне опасности.

Фото: Getty Images