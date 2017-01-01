ТЕЛЕКРИТИКА

В Африке трагически погиб оператор «Игры престолов»

Дуся

Британский оператор Марк Милсом, который работал над такими проектами, как «Игра престолов», «Шерлок» и «Вселенная Стивена Хокинга», погиб в Гане. Об этом сообщает BBC.

Милсом скончался во время съемок сериала «Земля прощающая», в котором рассказывается о расследовании преступлений среди военных. Подробности трагедии пока не разглашаются. Известно лишь, что Марк погиб во время ночных съемок каскадерской сцены с участием автомобилей.

Марк Милсом умер на 55-м году жизни. У погибшего остались жена и дочь.

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