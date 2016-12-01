Узнаешь ли ты голоса за кадром?

Конечно же, герои зарубежных кинофильмов всегда ассоциируются с зарубежными же актерами. Однако, в прямом смысле, ближе и понятнее украинскому зрителю они становятся благодаря мастерам дубляжа. Украинская переозвучка — это вообще отдельная тема! Помните, например, мы вам рассказывали о том, как весело было на озвучке мультфильма «Співай»?

А знаете ли вы, чьим голосом говорят любимые киногерои? Пройдите тест и проверьте, насколько слаженнно у вас работают органы чувств и можете ли вы определить украинских актеров и музыкантов на слух.