Ушла, но намекнула, что вернется: Верка Сердючка рассказала о прощальном туре

«На меня много людей смотрят, а кто-то завидует, – рассказывает Данилко. – Но они не знают истинную ситуацию в моей жизни, внутреннюю. Я не могу, например, сделать самое примитивное: пойти купить туалетную бумагу. Сразу все вокруг на меня пальцами показывают. Понимаю, так устроены люди. Поэтому обычные житейские вопросы за меня решает Неля, которая работает у меня давно».

Артист также отметил, что популярность означает постоянную профессиональную загруженность и не оставляет времени ни на что другое.

«В пик большой популярности ты не имеешь права остановиться, ты как белка в колесе, – говорит Андрей. – Тебя даже не спрашивают, хочешь ты выступать или нет: тебе просто говорят даты и города, куда ты едешь. Некоторые годы я вообще не помню» .

Этим летом в Юрмале во время выступления на «Рандеву» Лаймы Вайкуле Верка Сердючка анонсировала прощальный тур. Поклонники звезды тогда пришли в недоумение. В интервью программе «Утро с "Интером"» Андрей Данилко пояснил, что он имел в виду.

«Под прощальным туром подразумеваются большие гастроли – некое «спасибо» людям за то, что я имею финансовую независимость, могу кому-то помочь, – рассказал артист. – Но так как Сердючка – звезда, а я играю настоящую звезду, она может потом сказать: "А следующий тур – «Я повертаюсь»!"».