Ушла из жизни участница проекта «Зважені та щасливі»

«Умерла участница третьего сезона «Зважені та щасливі» Евгения Мостовенко, царство небесное, пусть земля ей будет пухом!!!» – гласит публикация.

Больше никаких подробностей не сообщается. Впрочем, исходя из комментариев под постом, причиной смерти Евгении стало кровоизлияние в мозг.

Евгения пришла на шоу вместе со своей дочерью, 17-летней Сашей, и продержалась пять недель.

Фото: big.stb.ua