Ушла из жизни участница проекта «Зважені та щасливі»

Умерла участница третьего сезона шоу «Зважені та щасливі» Евгения Мостовенко. Эта печальная новость стала известна из поста в группе шестого сезона шоу в соцсети «ВКонтакте»:
«Умерла участница третьего сезона «Зважені та щасливі» Евгения Мостовенко, царство небесное, пусть земля ей будет пухом!!!» – гласит публикация.
Больше никаких подробностей не сообщается. Впрочем, исходя из комментариев под постом, причиной смерти Евгении стало кровоизлияние в мозг.
Евгения пришла на шоу вместе со своей дочерью, 17-летней Сашей, и продержалась пять недель.
Фото: big.stb.ua