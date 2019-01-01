Ушел, но не тот: что происходит в редакции «Медузы»

Как сообщила учредитель издания Галина Тимченко, один из сотрудников покинул издание по собственному желанию. И это – супруг сотрудницы, которую пытался «харассить» главред Иван Колпаков, временно отстраненный из-за случившегося.
«За неделю до СД (совета директоров. – Ред.) сотрудник «Медузы», который сообщил об инциденте, предупредил, что если Иван Колпаков останется главредом, он уволится. Во время подготовки к СД он добровольно встретился с членами СД и не выдвигал никаких требований. Вчера я спросила его, каково его решение и предложила три варианта: остаться и продолжать работать (был вариант и удаленной работы), уйти по соглашению сторон с компенсацией или уволиться по собственному желанию, если у него оно не пропало. Сегодня он выбрал третий вариант. У меня все», – сообщила Тимченко в Facebook.
Недавно в Facebook «Медузы» появилось подробное сообщение о причинах отстранения Ивана Колпакова. По итогам внутреннего расследования он вернется на должность главного редактора издания.
Фото Facebook: Галина Тимченко