Ушел, но не тот: что происходит в редакции «Медузы»

«За неделю до СД (совета директоров. – Ред.) сотрудник «Медузы», который сообщил об инциденте, предупредил, что если Иван Колпаков останется главредом, он уволится. Во время подготовки к СД он добровольно встретился с членами СД и не выдвигал никаких требований. Вчера я спросила его, каково его решение и предложила три варианта: остаться и продолжать работать (был вариант и удаленной работы), уйти по соглашению сторон с компенсацией или уволиться по собственному желанию, если у него оно не пропало. Сегодня он выбрал третий вариант. У меня все», – сообщила Тимченко в Facebook.