Универсальность прежде всего: как президенты ежегодно поздравляют нас с Новым годом

Сегодня уже 12 декабря, а это значит, что Новый год не за горами и большинство из нас активно готовится достойно встретить его.

Кроме нас, готовится и руководство страны. Ведь ни один год, например, не начнется без традиционного поздравления президента. И Леонид Кравчук, и Леонид Кучма, и Виктор Ющенко, и Виктор Янукович, и Петр Порошенко каждый год рассказывают нам – «шановним громадянам», «любим друзям», «шановним співвітчизникам» та «дорогим, рідним українцям», о том, каким непростым был уходящий год и что ожидает нас в наступающем.

Невольно вспоминается ролик «Радио Свобода», который можно назвать универсальным шаблоном для составления новогодней поздравительной речи любого украинского президента: